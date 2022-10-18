Lions Kulüpleri, Uzman Psikolog Türkmen Töre ile çevrim içi söyleşi düzenledi

Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri, Young Professionals Cyprus Virtual ev sahipliğinde, Uzman Psikolog Türkmen Töre ile çevrim içi söyleşi düzenledi.

Lions Kulüpleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim Akıl ve Ruh Sağlığı günü dolayısıyla düzenlenen çevrim içi söyleşide Uzman Psikolog Türkmen Töre, yaşam dönümlerindeki adapte sorunları, sorunlarla başa çıkma, yüzleşme ve davranışlar ile ilgili bilgiler aktardı.

Moderatörlüğünü Fikret Şendil ile Arda Çileker’in üstlendiği söyleşi Mağusa Kale, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Lefkoşa Sarayönü, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Ravelin, Young Professionals Cyprus Virtual ve Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri tarafından düzenlendi.

Yaklaşık iki saat süren söyleşiye, Girne Ada ve Girne Özgürada’nın yanısıra, Türkiye'den de Lion'lar katıldı.

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18/10/2022 14:55