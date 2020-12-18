Lions Kulüplerinden hayvan barınağına ilaç bağışı

Girne Özgürada Lions Kulübü, Lefkoşa Lider Leo Kulübü, Girne Ada ve Girne Leo Kulüpleri Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı’na ilaç bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birlik Başkanı Burak Toksoy ve ANKA Vet Hayvan Hastanesi sponsorluğunda alınan ilaçlar, Barınak sorumlusu Emre Batumlu’ya teslim edildi.

Katkıların devam edileceği belirtilen açıklamaya göre, bağış için barınağa giden kulüp temsilcileri,

barınağı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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18/12/2020 18:11