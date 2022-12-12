Lions kulüplerinden İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinliği...

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin 118-R Ege Batı Akdeniz Yönetim Çevresindeki Lions Kulüpleri, 7-13 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olması sebebiyle, 13 Aralık Salı akşamı İnsan Hakları Uzmanı ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tutku Tuğyan'ı misafir edecek.

Küresel Barış Aktiviteleri kapsamında ilk önce Kuir Kıbrıs Derneği ile bir araya gelerek "Kuzey Kıbrıs'ta LGBTQ+ Hakları", ardından Mülteci Hakları Derneği ile bir araya gelerek "Kuzey Kıbrıs'taki Mülteci Hakları ve Mülteci Sorunları"nı konuşan Lions Kulüpleri, küresel barış aktiviteleri kapsamında bu kez İnsan Hakları konusunu masaya yatıracak.

İnsan Hakları Uzmanı ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tutku Tuğyan'ı konuk konuşmacı olarak ağırlayacak olan Lions Kulüpleri, Kuzey Kıbrıs ve bölgeye ilişkin insan hakları konulu sunumu Dr. Tuğyan'dan dinleyecek.

Kuzey Kıbrıs - Undistricted Region of Cyprus'tan Mağusa Kale, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Ravelin, Mağusa Desdemona, Young Professionals Cyprus Virtual, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs ve Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulüplerinin ortak sanal söyleşisine 118-R Ege Batı Akdeniz Yönetim Çevresinden İzmir Pergamon Lions Kulübü'de destek verecek.

Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam KKTC saati ile 19.30'da başlayacak olan sanal söyleşi için ön kayıt şartı bulunmuyor, ancak katılımcıların söyleşinin başlama saatinden on beş dakika önce (Meeting ID: 824 3981 7843 Passcode: lions) katılım bilgilerini kullanarak Zoom toplantı platformuna girişlerini yapmaları talep ediliyor.

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12/12/2022 11:43