Lions Quest – Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Eğitim Programı Tanıtım Semineri verildi

Lions Quest – Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Eğitim Programı Tanıtım Semineri, Lions Yönetim Çevresi District 135 Kuzey Kıbrıs’ta başladı.

Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirilen Lions Quest Tanıtım Semineri, Uluslararası Lions Quest Eğitmeni, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket Aksu tarafından gerçekleştirildi.

Lions Quest Ülke Direktörü Özlem Odabaşı Vardan ve ekibi tarafından organize edilen seminer, District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Kurucu Genel Yönetmeni Fikret Şendil tarafından açıldı. Tanıtım seminerine, Lions Kulüp üyeleri, öğretmenler ve akademisyenler katıldı.

Lions Quest Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri, “Ben değerliyim”, “Diğerlerine katkı sağlıyorum”, “Kendimi ifade edebiliyorum”, “Diğerlerinden farklı becerilerimle bu topluluğa katkı sağlayabiliyorum”, “Söylediklerim yaptıklarım önemseniyor” oluşuyor.

Bu alt düşünceler ise değerli hissetme, kabul görme, onaylanma, bireysel katkıların teşviki, dolayısıyla da kendini ifade etme ve özgüvenli hissetme gibi olumlu duyguların ve becerilerin hâkim olduğu nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Lions Quest – Sosyal Duygusal Yaşam Becerileri Programı, dünyanın 107 ülkesinde, 48 dilde Lions Kulüplerin desteği ile uygulanıyor.