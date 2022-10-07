Lionslar Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına kermes düzenleniyor
07/10/2022
Girne Ada, Girne Beşparmak, Girne Özgürada, Girne Vatan, Güzelyurt Yeşilada ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına kermes düzenliyor.
Kulüp temsilcileri yarın saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Büstüne çelenk koyacak ve basına bildiri okuyacak.
Yapılacak açıklamadan sonra bando eşliğinde Girne Caddesi'nde yürüyüş düzenlenerek Lefke hanına gidilecek.
Kermes Lefke Hanı'nda saat 11.00’de başlayacak.