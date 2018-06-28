HABER KIBRIS

Lions’lardan Güzelyurt Hastanesi’ne anlamlı bağış

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28/06/2018

Lions’lardan Güzelyurt Hastanesi’ne anlamlı bağış
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Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne çok fonksiyonlu lazer yazıcı bağışladı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’nün bu anlamı katkısı için teşekkür ettiğini, sağlığa yapılan her yardımın kıymetli olduğunu, topluma katkı anlamı taşıdığını vurguladı.

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü olarak gönüllülük esasıyla çalıştıklarını belirten dernek başkanı Seval Zaifoğlu ise, sloganlarınınkarşılıksız hizmet anlayışı olduğunu, bundan sonrada yardımlarının devam edeceğini belirtti.

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TAGS: Lions, Güzelyurt Hastanesi
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