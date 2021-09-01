Lionslardan Mağusa’da Caretta Etkinliği

Mağusa Kale Lions Kulübü, “Carettaları yuvalarından denize ulaştırma ve yaşatma” etkinliğini düzenlendi.

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01/09/2021

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Lionslardan Mağusa’da Caretta Etkinliği

Mağusa Kale Lions Kulübü, “Carettaları yuvalarından denize ulaştırma ve yaşatma” etkinliğini düzenlendi.

Mağusa Kale Lions Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kulüp, Carettaları yuvalarından denize ulaştırma ve yaşatma etkinliğini, Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma Merkezi ve AISEC öncülüğünde İskele Sahil Lions Kulubü, İskele Sahil Leo, Desdemona Lions Kulübü, Girne Vatan Lions ortaklığında gerçekleştirdi.

01/09/2021 10:26
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TAGS: Mağusa Kale Lions Kulübü
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