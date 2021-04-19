Lionslardan Pandemi Hastanesi’ne Bağış

Sare Tüfekçi başkanlığındaki Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Derneği üyeleri ve 2021-2022 Dönemi Seçilmiş Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran’ın katılımıyla, Pandemi Hastanesi’ne bağışta bulundu.

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Derneği’nden verilen bilgiye göre, Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nin ihtiyacı olan medikal oksijen flowmetresi çift çıkışlı 8 cihaz, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner’e teslim edildi.

Cihazların teslimiyle Pandemi Hastanesi’nin önemli bir ihtiyacının giderilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Sare Tüfekçi, Lions Kulüpleri olarak nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceklerini söyledi.

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19/04/2021 14:14