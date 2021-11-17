Lirik Şiir Grubu AKM’de Dinleti Düzenledi

Lirik Şiir Grubu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar” dinletisi düzenledi.

ads ads ads ads
17/11/2021

ads
ads
ads
Lirik Şiir Grubu AKM’de Dinleti Düzenledi

Lirik Şiir Grubu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar” dinletisi düzenledi.

Gecede dinleti öncesinde, çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu bir sunum yaptı.

Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, sunumun ardından sahne alırken, aşk, yaşam, kimlik ve barış temalı şiirler okudu, şarkılar seslendirdi.

Fevzi Tanpınar’ın konuk okuyucu olduğu etkinlikte, Lirik Şiir Grubu’na piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik etti.

17/11/2021 15:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lirik Şiir Grubu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi, Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.