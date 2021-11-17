Lirik Şiir Grubu AKM’de Dinleti Düzenledi
Lirik Şiir Grubu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar” dinletisi düzenledi.
17/11/2021
Lirik Şiir Grubu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar” dinletisi düzenledi.
Gecede dinleti öncesinde, çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu bir sunum yaptı.
Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, sunumun ardından sahne alırken, aşk, yaşam, kimlik ve barış temalı şiirler okudu, şarkılar seslendirdi.
Fevzi Tanpınar’ın konuk okuyucu olduğu etkinlikte, Lirik Şiir Grubu’na piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik etti.