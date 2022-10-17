Lirik Şiir Grubu Doğancı’da sahne alacak

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17/10/2022

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Lirik Şiir Grubu Doğancı’da sahne alacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, 19 Ekim Çarşamba Doğancı’da sahne alacak.

Lirik Şiir Grubu adına yapılan yazılı açıklamada, grubun, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programı kapsamında Doğancı Spor Kulübü’nde sahneleyeceği “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı konserinde Feriha Altıok'un şiirlerinin okunacağı belirtildi.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu'nun çarşamba akşamı Doğancı'da saat 20.00’de başlayacak dinletisi halka açık olacak.

17/10/2022 13:43
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TAGS: Kıbrıs Edebiyat Derneği, Lirik Şiir Grubu
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