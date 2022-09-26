Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Güzelyurt’ta sahne alacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, Telsim ana sponsorluğunda Çarşamba akşamı Güzelyurt’ta sahne alacak Lirik Şiir Grubu’nun, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyeceği “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı konserinde Pembe Marmara şiirleri de okunacak.

Etkinlikte Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu'na konuk müzisyen olarak Mustafa Tozakı da eşlik edecek. Halka açık ve ücretsiz olacak etkinlik, saat 20.00’de başlayacak.

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26/09/2022 15:17