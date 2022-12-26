Lirik Şiir Grubu Lefkoşa’da sahne alacak

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26/12/2022

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Lirik Şiir Grubu Lefkoşa’da sahne alacak

Lirik Şiir Grubu, çarşamba gecesi  Merkez Lefkoşa’da sahne alacak.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programının final konserini 28 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de Lefkoşa’da Merkez Lefkoşa’da sahneleyecek.

Merter Refikoğlu, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun, “Bizim Şiirlerimiz, Bizim Şarkılarımız” başlıklı konserinde Hakan Çakmak da anılacak. Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın konuk okuyucu olarak Lirik Şiir Grubu’na eşlik edeceği etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

26/12/2022 14:33
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TAGS: Lirik Şiir Grubu, Lefkoşa, kktc
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