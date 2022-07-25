Lirik Şiir Grubu, Serdarlı’da Olacak

Lirik Şiir Grubu, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Kültür ve Sanat Evi’nde yer alacak

ads ads ads ads
25/07/2022

ads
Lirik Şiir Grubu, Serdarlı’da Olacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programında 27 Temmuz Çarşamba akşamı Serdarlı’da sahne alacak.

Lirik Şiir Grubu, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Kültür ve Sanat Evi’nde yer alacak "Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız" başlıklı etkinlikte, Kaya Çanca şiirleri de okuyacak.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu'na piyanosuyla Kemal Taşçı eşlik edecek.              

Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek etkinlik, saat 20:00’de başlayacak.

25/07/2022 15:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lirik Şiir Grubu, Serdarlı, Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.