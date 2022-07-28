Lirik Şiir Grubu Serdarlı’da sahne aldı

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programında dün akşam Serdarlı’da sahne aldı.

Lirik Şiir Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Kültür ve Sanat Evi’nde yer alan "Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız" başlıklı etkinlikte, Kaya Çanca şiirleri de okudu.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu'na konuk okuyucu olarak Fikret Demirağ’ın torunu Masal Çetin de eşlik etti ve dedesinin “Aya Neofytos Gibi” adlı şiirini seslendirdi.

Serdarlı ve etraf köylerden de ilgi ile izlenen şiir konserinde okunan şiirlere gitarıyla Kemal Taşçı eşlik etti.

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28/07/2022 16:01