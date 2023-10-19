Lirik Şiir Grubu’nun “Sevda Şairi Kamil Özay Dizeleri” etkinliği pazartesi akşamı yapılacak
19/10/2023
Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, pazartesi akşamı “Sevda Şairi Kamil Özay Dizeleri” başlıklı şiir ve müzik dinletisi düzenliyor.
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, şair Kamil Özay’ın şiirleri seslendirilecek.
Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun “Sevda Şairi Kamil Özay Dizeleri” etkinliği saat 19.30’da başlayacak ve halka açık ücretsiz olacak.