Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“YÖK ve YÖDAK onaylı Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza 2019-2020 Öğretim yılı için 40 Lisans, 15 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi kabul edilecek.

25 Haziran ve 26 Haziran tarihlerinde saat 10.00’da gerçekleşecek sınavlar

Eğitim Sarayı giriş katı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra ve Mioy Sınıfı’nda yapılacaktır.

Lisans Sınavı için

Dikte

Tartım tekrarı

Tek ses, aralık, akor

Tonal – makamsal ezgi tekrarı

Öğrencinin hazırladığı şarkı

İstiklal Marşı

Öğrencinin çalgı performansı

Yazılı sınav – mülakat.

Yüksek Lisans Sınavı İçin

Yazılı:

Eser çözümleme

Müzik Eğitimi ile ilgili sorular

Sözlü:

Lisans üstü seviyede 1 etüt, 1 eser

Sözlü mülakat

Doktora Sınavı İçin

Yazılı:

Eser çözümleme

Müzik Eğitimi ile ilgili sorular

Sözlü:

Doktora seviyesinde 1 etüt, 1 eser

Sözlü mülakat

Daha detaylı bilgi için [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da (0392) 223 6464–168 numaralı telefondan bölüme ulaşarak bilgi alabilirsiniz

Kayıt Yapılabilecek Adresler

Yurt dışında bulunan T.C. yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine veya [email protected] adresine, KKTC’de bulunan T.C. ve KKTC yurttaşı adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya 0392 223 64 64 numaralı telefonu arayarak dahili 5110'dan ön kayıt yaptırabileceklerdir. Ön kayıtlar ücretsizdir.”