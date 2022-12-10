Lise duvarına “Başkan rahat uyu, Enosis olacak, bunu çocukların istiyor” yazdılar

Grivas yanlısı protestocuların Rum meclisi önündeki olaylı mitinginin gerçekleştiği Perşembe akşamı, mitingde kullanılan bazı sloganlar ve daha fazlası İdaliu Lisesi duvarlarına da yazıldı.

Haravgi’nin fotoğraf desteğiyle aktardığı habere göre “kimliği belirsiz” kişiler Perşembe gecesi İdaliu Lisesi duvarlarına “EOKA Yeniden Kıbrıs’ın Dağlarında”, “Başkan rahat uyu, Enosis olacak, bunu çocukların istiyor”, “Grivas’ı yaşıyor, onurlandırıyor, ona tapıyoruz” şeklinde sloganlar yazıldı.

“Astra” radyosun yapılan ihbar şikayetine göre, duvarlara ayrıca NeoNazist ELAM hakkında da sloganlar yazıldı. Durumun polise ihbar edildiği ve “mesele yeni boyutlar kazanmadan önce” öğretmenler ve öğrencilerin duvarlardaki sloganların üzerini boya ile kapattığı da kaydedildi.

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10/12/2022 12:21