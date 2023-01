Lise Futsalda finalistler belirlendi....

YARI FİNAL MAÇLARI OYNANDI:

2022-2023 Öğretim Yılı Liselerarası (Gençler) Futsal Birinciliği’nde yarı final heyecanı yaşandı ve finalistler belirlendi. Kızlarda ve erkeklerde yarı final karşılaşmaları Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

KIZLARDA FİNALİSTLER LTL VE 20 TFL

Kızlarda oynanan ilk yarı final mücadelesinde Lefkoşa Türk Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi’ni 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde ise 20 Temmuz Fen Lisesi rakibi GAÜ The American College’i 2-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

ERKEKLERDE HALA SULTAN-OSMAN ÖREK FİNALİ

Erkeklerde her iki yarı final maçı da büyük çekişmeye sahne olurken finalistler penaltı atışlarıyla belirlendi. GAÜ The American College ile Osman Örek Meslek Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Polatpaşa Lisesi arasında oynanan yarı final maçlarının normal süreleri ve uzatma bölümleri 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında Osman Örek Meslek Lisesi, GAÜ The American College’ine karşı 3-2, Hala Sultan İlahiyat Koleji de Polatpaşa Lisesi’ne 1-0 üstünlük sağlayarak finale yükselen okullar oldu.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLACAK

Liselerarası (Gençler) Futsal Birinciliği’nde şampiyonlar Çarşamba günü oynanacak final maçlarıyla belirlenecek. Kızlar finalinde Lefkoşa Türk Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi erkekler finalinde ise Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Osman Örek Meslek Lisesi karşı kaşrıya gelecek. Final maçları öncesinde her iki kategoride de üçüncülük maçları oynanacak.

YARI FİNAL SONUÇLARI

Kızlar

Lefkoşa Türk Lisesi-Atatürk Meslek Lisesi: 2-0

20 Temmuz Fen Lisesi-GAÜ The American College: 2-1

Erkekler

GAÜ The American College-Osman Örek Meslek Lisesi: 1-1 (P:2-3)

Polatpaşa Lisesi-Hala Sultan İlahiyat Koleji: 1-1 (P: 0-1)

FİNAL PROGRAMI (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu):

Üçüncülük Maçları

Saat 09.00 Atatürk Meslek Lisesi - GAÜ The American College (Kızlar)

Saat 10.00 GAÜ The American College - Polatpaşa Lisesi (Erkek)

Final Maçları

Saat 11.00 Lefkoşa Türk Lisesi - 20 Temmuz Fen Lisesi (Kız)

Saat 12.00 Hala Sultan İlahiyat Koleji - Osman Örek Meslek Lisesi (Erkek)

Bu habere tepkiniz:



10/01/2023 20:55