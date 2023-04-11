Lise Öğrencileri DAÜ’de Atölye Çalışmalarına Katılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” başladı. Ülke genelindeki liselerden 2000’e yakın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları’nın ilk günü olan 10 Nisan 2023 Pazartesi günü, 09:30– 12:00 saatleri arasında, öğrenciler DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde çalışmalara katıldılar.

Atölye Çalışmaları’nın ilk gününe Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Girne Turizm Meslek Lisesi’nden 400’ü aşkın lise son sınıf öğrencisi katıldı. İkinci gün olan 11 Nisan 2023 Salı günü ise Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Doğa Koleji’nden gelen 380 öğrenci Atölye Çalışmaları deneyimini yaşadılar. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde çeşitli çalışmaları deneyimleme fırsatı buldular. 98 farklı konuda gerçekleştirilen Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

18 Nisan’a Kadar Devam Edecek

Atölye çalışmaları bölgelere göre lise son sınıf öğrencilerin katılımı ile 18 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Program kapsamında 12 Nisan 2023 tarihinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi, 13 Nisan 2023 tarihinde Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi, 14 Nisan 2023 tarihinde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Levent Koleji, İskele Ticaret Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi, 17 Nisan 2023 tarihinde 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi ve TED Koleji, 18 Nisan 2023 tarihinde ise Hala Sultan İlahiyat Koleji, Değirmenlik Lisesi ve Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ’de çeşitli çalışmalara katılacak.

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11/04/2023 15:07