Liseler futsalda heyecan artıyor

KIZLARDA 19, ERKEKLERDE 24 OKUL MÜCADELE EDİYOR: 2022 -2023 Eğitim - Öğretim Yılı Milli Günler, Okul Sporları Ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından organize edilen Liselerarası (Gençler) Futsal Şampiyonası’nda sınav arasına girildi. Bu yıl okul sporlarında en yoğun katılımla gerçekleşen branş olan futsalda genç kızlarda 19, genç erkeklerde ise 24 okul 4 ayrı eleme grubunda mücadele ediyor.

SINAV ARASININ ARDINDAN ELEME HEYECANI SÜRECEK: Kızlarda 3 grup 5’er takımlı 1 grup 4 takımla oynanırken, erkeklerde ise 4 grupta da 6’şar takım tek devre lig şeklinde mücadele ediyor. Gruplarda şu ana kadar ilk 3 maçlar oynandı. Sınav haftası nedeniyle verilen aranın ardından eleme heyecanı devam edecek.

GRUPLARI İLK İKİ’DE BİTİRENLER ÇEYREK FİNALE ÇIKACAK: Eleme gruplarının tamamlanmasının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final mücadelesi de kızlarda ve erkeklerde 2 ayrı grupta 4’er takımla tek devre lig şeklinde oynanacak. Çeyrek final grupları, elemer sonunda A-C ve B-D gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlara göre oluşacak.

ERKEKLERDE KAYIPSIZ 4 TAKIM ÇEYREK FİNALE GÖZ KIRPTI: Şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda erkekler A Grubu’nda Polatpaşa Lisesi, B Grubu’nda Lefkoşa Türk Lisesi, C Grubu’nda Yakın Doğu Koleji ve D Grubu’nda Hala Sultan İlahiyat Koleji 3’te 3 yaparak çeyrek final kapısını araladı. C Grubu’nda 1 beraberliği bulunan Değirmenlik Lisesi ile GAÜ The Amerikan Kolej de yoluna yenilgisiz devam ediyor.

KIZLARDA 5 TAKIM ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ: Kızlarda ise A Grubu’nda 20 Temmuz Fen Lisesi, B Grubu’nda Lefkoşa Türk Lisesi ve C Grubu’nda Hala Sultan İlahiyat Koleji 3’te 3 yaparak son maçlar öncesi çeyrek finali garantiledi. 4 takımlı D Grubu ise tamamlandı ve Kurtuluş Lisesi ile GAÜ Amerikan Kolej çeyrek finale yükseldi .

FUTSAL GENÇ ERKEK A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.Polatpaşa Lisesi 3 3 0 0 11 1 10 9

2.19 Mayıs TMK 3 2 0 1 14 3 11 6

3.Girne Turizm ML 3 2 0 1 4 7 -3 6

4.Doğa Kolej Girne 3 0 2 1 1 7 -6 2

5.Karpaz Meslek Lisesi 3 0 1 2 3 11 -8 1

6.NBC Alsancak 3 0 1 2 1 5 -4 1

GENÇ ERKEK A GRUBU SONUÇLAR

Karpaz Meslek Lisesi-Doğa Kolej Girne : 0-0 P(3-4)

19 Mayıs TMK-Girne Turizm ML : 5-0

NBC Alsancak-Polatpaşa Lisesi : 0-3

Polatpaşa Lisesi-19 Mayıs TMK : 2-1

Doğa Kolej Girne -NBC Alsancak : 1-1 P(2-3)

Girne Turizm ML-Karpaz Meslek Lisesi : 3-2

NBC Alsancak-Girne Turizm ML : 0-1

19 Mayıs TMK-Karpaz Meslek Lisesi : 8-1

Polatpaşa Lisesi-Doğa Kolej Girne : 6-0

FUTSAL GENÇ ERKEK B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.Lefkoşa Türk Lisesi 3 3 0 0 9 2 7 9

2.Güzelyurt TMK 3 2 0 1 19 4 15 6

3.Osman Örek Lisesi 3 2 0 1 8 2 6 6

4.İskele Ticaret Lisesi 3 2 0 1 6 10 -4 6

5.Levent Kolej 3 0 0 3 2 11 -9 0

6.YDK Yeniboğaziçi 3 0 0 3 2 17 -15 0

GENÇ ERKEK B GRUBU SONUÇLAR

Osman Örek Lisesi-Lefkoşa Türk Lisesi : 0-2

İskele Ticaret Lisesi-Levent Kolej : 4-2

Güzelyurt TMK-YDK Yeniboğaziçi : 10-1

Lefkoşa Türk Lisesi-Güzelyurt TMK : 3-2

YDK Yeniboğaziçi-İskele Ticaret Lisesi : 1-2

Levent Kolej-Osman Örek Lisesi : 0-3

Güzelyurt TMK-İskele Ticaret Lisesi : 7-0

Lefkoşa Türk Lisesi-Levent Kolej : 4-0

Osman Örek Lisesi-YDK Yeniboğaziçi : 5-0

FUTSAL GENÇ ERKEK C GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.YDK Lefkoşa 3 3 0 0 11 0 11 9

2.Değirmenlik Lisesi 3 2 1 0 8 2 6 7

3.GAÜ Amerikan Kolej 3 2 1 0 11 3 8 7

4.Güzelyurt Meslek Lisesi 3 1 0 2 1 9 -8 3

5.Namık Kemal Lisesi 3 0 0 3 2 10 -8 0

6.TED Kolej 3 0 0 3 1 10 -9 0

GENÇ ERKEK C GRUBU SONUÇLAR

TED Kolej-Güzelyurt Meslek Lisesi : 0-1

YDK Lefkoşa-Namık Kemal Lisesi : 3-0

Değirmenlik Lisesi-TED Kolej : 5-1

Namık Kemal Lisesi-GAÜ Amerikan Kolej : 2-5

Güzelyurt Meslek Lisesi-YDK Lefkoşa : 0-4

GAÜ Amerikan Kolej-Değirmenlik Lisesi : 1-1 P(5-6)

TED Kolej-YDK Lefkoşa : 0-4

GAÜ Amerikan Kolej-Güzelyurt Meslek L : 5-0

Değirmenlik Lisesi-Namık Kemal Lisesi : 2-0

FUTSAL GENÇ ERKEK D GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.Hala Sultan İK 3 3 0 0 9 3 6 9

2.Lefke Gazi Lisesi 3 2 0 1 7 6 1 6

3.TMK Lefkoşa 3 1 1 1 9 4 5 4

4.Doğa Kolej Mağusa 3 1 0 2 7 6 1 3

5.Cengiz Topel EML 3 1 0 2 5 13 -8 3

6.Bülent Eecevit AL 3 0 1 2 3 8 -5 1

GENÇ ERKEK D GRUBU SONUÇLAR

Hala Sultan İK-TMK Lefkoşa : 2-0

Bülent Ecevit AL-Lefke Gazi Lisesi : 1-3

Doğa Kolej Mağusa-Cengiz Topel EML : 2-3

Cengiz Topel EML-Hala Sultan İK : 2-4

Lefke Gazi L.-Doğa Kolej Mağusa : 3-2

TMK Lefkoşa-Bülent Eecevit AL : 2-2 P(3-2)

Hala Sultan İK-Lefke Gazi Lisesi : 3-1

TMK Lefkoşa-Cengiz Topel EML : 7-0

Bülent Ecevit AL-Doğa Kolej Mağusa : 0-3

FUTSAL GENÇ KIZ A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.20 Temmuz Fen Lisesi 3 3 0 0 8 0 8 9

2.Namık Kemal Lisesi 3 2 0 1 9 6 3 6

3.Atatürk Meslek Lisesi 2 1 0 1 3 4 -1 3

4.Gazimağusa Meslek L. 2 0 0 2 3 7 -4 0

5.Polatpaşa Lisesi 2 0 0 2 1 7 -6 0

FUTSAL GENÇ KIZ A GRUBU SONUÇLAR

Atatürk Meslek Lisesi-20 Temmuz Fen Lisesi : 0-3

Namık Kemal Lisesi -Polatpaşa Lisesi : 5-1

Gazimağusa Meslek Lisesi-Atatürk Meslek Lisesi : 1-3

20 Temmuz Fen Lisesi- Namık Kemal Lisesi : 3-0

Namık Kemal Lisesi-Gazimağusa Meslek Lisesi : 4-2

Polatpaşa Lisesi-20 Temmuz Fen Lisesi : 0-2

FUTSAL GENÇ KIZ B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.Lefkoşa Türk Lisesi 3 3 0 0 15 0 15 9

2.Değirmenlik Lisesi 2 1 0 1 4 5 -1 3

3.Haydarpaşa Ticaret L. 2 1 0 1 2 6 -4 3

4.Levent Kolej 3 1 0 2 4 8 -4 3

5.Esin Leman Lisesi 2 0 0 2 1 7 -6 0

FUTSAL GENÇ KIZ B GRUBU SONUÇLAR

Lefkoşa Türk Lisesi-Haydarpaşa Ticaret Lisesi : 5-0

Esin Leman Lisesi -Levent Kolej : 1-3

Değirmenlik Lisesi-Esin Leman Lisesi : 4-0

Levent Kolej-Lefkoşa Türk Lisesi : 0-5

Lefkoşa Türk Lisesi-Değirmenlik Lisesi : 5-0

Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Levent Kolej : 2-1

FUTSAL GENÇ KIZ C GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.Hala Sultan İK 3 3 0 0 16 1 15 9

2.Lefke Gazi Lisesi 3 2 0 1 9 7 2 6

3.NBC Lefkoşa 2 1 0 1 3 4 -1 3

4.Cumhuriyet Lisesi 2 0 0 2 1 7 -6 0

5.Gazi Mağusa Ticaret L. 2 0 0 2 0 10 -10 0

FUTSAL GENÇ KIZ C GRUBU SONUÇLAR

Hala Sultan İK-Gazi Mağusa Ticaret Lisesi : 5-0 (HÜK)

NBC Lefkoşa-Lefke Gazi Lisesi : 1-3

Cumhuriyet Lisesi-NBC Lefkoşa : 1-2

Lefke Gazi Lisesi-Hala Sultan İK : 1-6

Hala Sultan İK-Cumhuriyet Lisesi : 5-0

Gazimağusa Ticaret Lisesi-Lefke Gazi Lisesi : 0-5 (HÜK)

FUTSAL GENÇ KIZ D GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.Kurtuluş Lisesi 3 3 0 0 21 4 17 9

3.GAÜ Amerikan Kolej 3 2 0 1 6 10 -4 6

2.İskele Ticaret Lisesi 3 1 0 2 6 7 -1 3

4.Gazimağusa TMK 3 0 0 3 6 18 -12 0

FUTSAL GENÇ KIZ D GRUBU SONUÇLAR

İskele Ticaret Lisesi-Gazimağusa TMK : 5-1

Kurtuluş Lisesi-The Amerikan Kolej : 7-1

Gazimağusa TMK-Kurtuluş Lisesi : 3-10

The Amerikan Kolej-İskele Ticaret Lisesi : 2-1

Kurtuluş Lisesi-İskele Ticaret Lisesi : 4-0

Gazimağusa TMK-GAÜ Amerikan Kolej : 2-3

23/11/2022 22:56