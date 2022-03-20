Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla Liselerarası Girişimcilik Yarışması düzenlendi.

Tüm gün süren atölye çalışmasının ardından dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi çatısı altında, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla liseler arası girişimcilik yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Baskanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, yarışmaya 11 farklı liseden 70 öğrencinin katıldığını belirterek, gün boyunca devam eden atölye çalışmasında projelerini ürettiklerini ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Aykut Hocanın da, üniversite çatısı altında böylesi önemli bir etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu nemnuniyeti dike getirerek, emeği geçen herkesi kutladığını ifade etti.

Etkinliğe katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin gençlere böylesi önemli fırsatı tanıdığı için teşekkür ederek, gençlerin fikir üretip, bu konuda kafa yormasının önemine vurgu yaptı.

Taçoy, gençlerin özgüvenli bir şekilde projede yer almasının öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmada, öğrencilerin teknoloji çağında, ambargo ve izolasyon gibi engelleri yıkarak proje üretüp gerçeğe dönüştürmesinin önemine değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyanın bir parçası olduğu gerçeginin altını çizen Tatar, “Gençlerimiz her türlü vizyona sahiptir, uluslrarsı başarılarımız vardır, kimse bizim önümüze engel çıkaramaz gençlerimize güveniyoruz, gençlerin fikirlerinin gerçeğe dönüştürülerek hayat bulmasının biz de destekcisiyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından atölye çalışmalarında yer alan eğitimcilere ve juri üyelerine sertifikaları takdim edildi.

Ardından yarışmada dereceye giren ilk 3 açıklandı. Dereceye giren öğrencilere 5 gün Konya tatili hediye edildi.

BRT

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20/03/2022 09:15