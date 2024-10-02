Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim’in birlikte düzenlediği “Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması” belgeseli yayınlandı.

Telsim’den verilen bilgiye göre, belgeselde, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın yanı sıra yarışmaya katılarak, müzik ve meslek hayatlarına yön veren müzisyenler, müzik öğretmenleri ve jüri üyeleri yer alıyor.

Liseli gençlere yönelik “İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla düzenlenen Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın 10’uncu yıl belgeselinde, ilk adımlarından günümüze, 10 yıllık serüven izleyicilerle paylaşılıyor. Belgeselde, yarışmaya katılan genç yeteneklerin mücadeleleri, başarıları, hayalleri ve yarışma sonrasındaki gelişimleri aktarılıyor.

Yarışmada, bugüne kadar yaklaşık 1400 yarışmacı öğrenci ve 77 müzik öğretmeninin yer aldığı belirtilen açıklamada, Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmasının ileriki yıllarda da devam ederek, bir çok yetenekli gence ışık tutmaya devam edeceği belirtildi.

Belgeselde, öğrenciler, Güler Özgencil, Emre Özarabacı, Günay Olkan, Berk Akımcı, Seren Coşaner, Bekem Nejat Kocaismail, Melisa Karanlık, Nihat Özyürekliler, Naciye Aşıksoy, Mustafa Basrioğlu, Mustafa Selçuk Ünsal, Kayra Sururi, Berk Yağlı ve Gökberk Çırakoğlu, jüri üyeleri, Muhittin Yangın, Hüseyin Kırmızı ve Serdar Denktaş ile müzik öğretmenleri, Kürşat Öztürk, Zühre Canatan ve Tolga Ruhi yer alıyor.