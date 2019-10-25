Liseli Gençlerden Meme Kanseri Farkındalığına Dikkat Yürüyüşü

Namık Kemal Lisesi ve Dr. Fazıl Endüstri Meslek Lisesi'nin Meme Kanseri farkındalık ayı nedeniyle Gazimağusa'da bir yürüyüş gerçekleştirdi. Erken teşhise dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşte pankart açan öğrenciler sağlığın önemini vurguladı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu: “1-31 Ekim ayı içerisindeki meme kanseri farkındalık etkinlikleri dahilinde Milli Eğitim Bakanlığının bize vermiş olduğu dayanışma içerisinde okullarımızla yürüyüş yaparak, pankartlarımızı açarak halkımıza bu farkındalığı iletmek istiyoruz. Bugün de böyle bir etkinlik içerisindeyiz, Dr. Fazıl Endüstri Meslek Lisesi’ne ve Namık Kemal Lisesi’ne ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz”.

Dr. Fazıl Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden : “Bütün öğrencilerimizle beraber okulumuzda bugün bağış toplama, kurdele... gibi bugün ki yürüyüşe öğrencilerimizle beraber katıldık, çünkü çok önemsiyoruz, özellikle bu kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu bildiğimiz için duyarlılık yaratmak açısından çok önemsedik, okulumuz olarak çok sayıda öğretmenimizle hep beraber bunu önemsiyoruz bu açıdan kansersiz bir yaşam istiyoruz”.

Namık Kemal Lisesi öğretmenlerinden: “ Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle başlatmış olduğumuz yürüyüşümüze bugün tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte pembe giyerek kanser hastalarına yardım derneğine bağışta bulunarak ve katkı sağlamak amacıyla burada toplandık. Tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bunun bilincinde, halkımıza da bunu lanse etmek amacıyla yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz”. (MHA)

25/10/2019 14:42