Liste dışı kalan hakemlerden Tahkim'e başvuru
Bazı hakemlerin Süper Lig kadrosundan çıkarılmasının yankıları sürüyor. Liste dışı kalan hakemler, kararın bozulması amacıyla Tahkim Kurulu'na başvurdu.
16/03/2022
Suat Arslanboğa dışındaki tüm isimlerin bu girişimde yer aldığı öğrenildi.
Merkez Hakem Kurulu geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlemişti.
Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Alper Ulusoy ve Abdulkadir Bitigen gibi isimlerin de yer aldığı birçok hakem liste dışı bırakılmıştı.