Liste dışı kalan hakemlerden Tahkim'e başvuru

Bazı hakemlerin Süper Lig kadrosundan çıkarılmasının yankıları sürüyor. Liste dışı kalan hakemler, kararın bozulması amacıyla Tahkim Kurulu'na başvurdu.

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16/03/2022

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Liste dışı kalan hakemlerden Tahkim'e başvuru

Suat Arslanboğa dışındaki tüm isimlerin bu girişimde yer aldığı öğrenildi.

Merkez Hakem Kurulu geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlemişti.

Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Alper Ulusoy ve Abdulkadir Bitigen gibi isimlerin de yer aldığı birçok hakem liste dışı bırakılmıştı.

16/03/2022 09:30
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TAGS: Süper Lig #Tahkim Kurulu
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