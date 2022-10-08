Listenin zirvesinde 8 yıl sonra bir ilk

Dünyaca ünlü iş dünyası dergisi Forbes, 2022'nin en çok kazanan oyuncuları listesini yayımladı.



Forbes'un açıkladığı listede Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, yıllık 128 milyon dolarlık kazancıyla ilk sıranın sahibi oldu. Böylece listenin zirvesinde 8 yıl sonra Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi yer almadı.



Listenin ikinci sırasında bir diğer Paris Saint Germain'li yıldız Lionel Messi kendisine yer buldu. Messi, yıllık 120 milyon dolarlık kazancıyla 2022'de dünyanın en çok kazanan ikinci futbolcusu oldu.



Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ise 100 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü sırada yer aldı.

Erling Haaland'dan bir ilk

Borussia Dortmund'dan ayrılarak Manchester City'ye imza atan ve sezona rekorlar kırarak başlayan Erling Haaland ise en çok kazanan oyuncular listesinin ilk 10'unda ilk kez kendisine yer buldu. Haaland, 39 milyon dolarlık kazancıyla altıncı sırada yer aldı.



Forbes açıkladığı 2022'nin en çok kazanan futbolcuları listesinin ilk 10'u şöyle:



1. Kylian Mbappe - 128 milyon dolar

2. Lionel Messi - 120 milyon dolar

3. Cristiano Ronaldo - 100 milyon dolar

4. Neymar - 87 milyon dolar

5. Mohamed Salah - 53 milyon dolar

6. Erling Haaland - 39 milyon dolar

7. Robert Lewandowski - 35 milyon dolar

8. Eden Hazard - 31 milyon doalr

9. Andres Iniesta - 30 milyon dolar

10. Kevin De Bruyne - 29 milyon dolar

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08/10/2022 09:40