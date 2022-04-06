“Little Little Into The Middle” Barış Manço Parkı’nda Son Gösterimini Yapacak

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little Little Into the Middle” adlı oyun son gösterimini yapacak. Gösterim, pazar günü saat 16.00’da Barış Manço Parkı’nda yer alacak.

Baraka Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nden bu yana seyircisiyle buluşan oyun, tiyatro severlere açık havada, eğlenceli bir gösteri sunuyor.

Ekoloji, ekonomi ve eğitim gibi alanlardaki güncel sorunları mizahi bir üslupla sahneye taşıyan “Little Little Into the Middle” hareketli müziklerinin yanı sıra folklorik ve modern danslarla da seyirciye mücadele neşesi vermeyi hedefliyor.

Dayanışma katkısı 10TL olarak açıklanan oyunun biletleri Khora Kitabevi’nde ve oyun günleri temsil yerinde bulunuyor ancak ekonomik krizden dolayı isteyenlerin oyunu ücretsiz de izleyebilecekleri belirtildi.

W.Shakespeare, F. Garcia Lorca, Samuel Beckett, Bertolt Brecht ve Adnan Yücel’in metinlerinden kolaj yapılan oyundaki kısa skeçler ekipteki gençlerin yarattığı doğaçlamalardan Sezgin Keser ve Nazen Şansal tarafından yazıldı. Müziklerin çoğu Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı tarafından icra ve kayıt edildi.

Kolaylaştırıcılığını Nazen Şansal’ın yaptığı oyunda, Alaşya Şansal Rahvancıoğlu: Anlatıcı Orman Cini, Burak Ateş: Hamlet ve Tavşan, Emel Karagözlü Cicibaba: Sakine Fırıldak, Feray Yalçuk: Yaşam Koçu Hayati Foss, İncilay Gök: Godot’yu bekleyen ve Öğretmen Orman Cini, Rojin Yıldırım: Asi(l) Köylü Heykeli ve Öğrenci Orman Cini, Selen Göl: Ağaç, Sevcan Tumay: Soytarı, Sevim Karaçoban: Soytarı ve Sezgin Keser: Arif Çokbilir olarak rol alıyorlar.

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06/04/2022 12:14