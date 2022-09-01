Liverpool 90+8'de nefes aldı! (Liverpool 2-1 Newcastle United)

Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Liverpool, 5. hafta mücadelesinde Newcastle United'ı konuk etti.

Jürgen Klopp'un ekibi bir kez daha puan kaybının eşiğindeydi ancak son saniyelerde gelen gol, Kırmızılar'ı zafere taşıdı.

38. dakikada Alexander Isak'ın golüyle 1-0 öne geçen Newacastle United soyunma odasına üstün gitmeyi başarırken Liverpool, 61. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle skoru 1-1'e eşitledi.

Liverpool uzun süre galibiyet için yüklenirken aradıkları gol 90+8'de geldi. Fabio Carvalho'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçen Liverpool galibiyete uzanmayı başardı.

Bu sonucun ardından ligde ikinci galibiyetini alan Liverpool puanını 8'e yükseltirken Newcastle ise ilk kez yenildi ve 6 puanda kaldı.

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01/09/2022 08:41