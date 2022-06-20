Liverpool, Calvin Ramsay transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yeni sezon öncesinde bir transferi daha duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Calvin Ramsay'in sağlık kontrolünden geçtiği ve uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtidi.



Ramsay, 2021-22 sezonunda İskoçya Futbol Yazarları Birliği tarafından yılın genç oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Ramsay, "Hayalimin gerçeğe dönüşmüş olmasından dolayı çok mutluyum. Benim için harika bir başarı ve bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım sezon öncesi kampına dahil olurum ve neler yapabildiğimi gösterebilirim." ifadelerini kullandı.



Transfer döneminde şu ana kadar Fabio Carvalho ve Darwin Nunez transferlerini açıklayan Liverpool'da Calvin Ramsay, yeni sezon öncesindeki 3. transferi oldu.



Aberdeen altyapısından yetişen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon İskoçya Ligi'nde 33 maçta süre alırken 1 gol ve 9 asistle oynadı.

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20/06/2022 11:15