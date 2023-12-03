Liverpool, çılgın geri dönüşe imza attı; 7 gollü maç nefes kesti

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Fulham'ı ağırladı. Liverpool, sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti.

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03/12/2023

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Liverpool, çılgın geri dönüşe imza attı; 7 gollü maç nefes kesti


Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Fulham ile karşılaştı. 

Liverpool,  87. dakikasına geride girdiği maçta üst üste bulduğu iki golle maçı 3-2'den 4-3'e çevirdi. 

Liverpool, bu sonuçla 31 puana yükseldi. Fulham ise 15 puanda kaldı. 

Chelsea, Brighton'ı devirdi

Chelsea ise aynı saatte oynanan maçta Brighton'ı konuk etti. 

Maviler, Brighton'ı 3-2 mağlup etti. 

Chelsea 19 puana yükselerek 10. sırada yer aldı. Brighton ise 22 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı. 

03/12/2023 18:41
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TAGS: Liverpool, çılgın geri dönüşe imza attı; 7 gollü maç nefes kesti
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