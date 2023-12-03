Liverpool, çılgın geri dönüşe imza attı; 7 gollü maç nefes kesti
Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Fulham'ı ağırladı. Liverpool, sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti.
03/12/2023
Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Fulham ile karşılaştı.
Liverpool, 87. dakikasına geride girdiği maçta üst üste bulduğu iki golle maçı 3-2'den 4-3'e çevirdi.
Liverpool, bu sonuçla 31 puana yükseldi. Fulham ise 15 puanda kaldı.
Chelsea, Brighton'ı devirdi
Chelsea ise aynı saatte oynanan maçta Brighton'ı konuk etti.
Maviler, Brighton'ı 3-2 mağlup etti.
Chelsea 19 puana yükselerek 10. sırada yer aldı. Brighton ise 22 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı.