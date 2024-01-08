Liverpool, FA Cup'ta Arsenal'i devirdi
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Liverpool, Arsenal'i 2-0 yenerek organizasyonda dördüncü tura çıktı.
08/01/2024
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Liverpool, Arsenal'i 2-0 yenerek organizasyonda dördüncü tura çıktı.
Emirates Stadı'ndan oynanan üçüncü tur maçında konuk ekibe galibiyeti ve turu getiren goller, 80. dakikada Jakub Kiwior (kendi kalesine) ve 90+5'te Luis Diaz'dan geldi.
Bu sonuçla, Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.