Liverpool gol atmadan kazandı

Premier Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. Liverpool, sahasında Leicester City'i ağırladı. Mücadele 2-1 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; 4. dakikada Dewsbury-Hall, 38. ve 45. dakikalarda Wout Faes'in kendi kalesine atmasıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 28 puana çıktı ve 6. sırada yer aldı. Leicester City ise 17 puan ile 13. sırada yer aldı.

Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Leicester City ise aynı haftada sahasında Fulham ile mücadele edecek.

Wout Faes tersten tarihe geçti Wout Faes, bir Premier Lig maçında kendi kalesine 2 gol atan 4. oyuncu oldu. Daha önce Jaime Carragher, Michael Proctor ve Jonathan Walters aynı şanssızlığı yaşayan isimlerdi.

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31/12/2022 10:17