Liverpool iç sahadaki seriyi sürdürdü, Aston Villa 3 golle kazandı

Premier Lig'in 10. haftası 4 maçla devam etti.

LIVERPOOL İÇ SAHADA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR



Ligde geçtiğimiz hafta derbide Everton'ı mağlup eden Liverpool, Nottingham Forest karşısında da hata yapmadı ve rakibini 3-0 mağlup etti.



Jurgen Klopp'un ekibine galibiyeti etiren gollerini Diogo Jota, Darwin Nunez ve Mohamed Salah kaydetti. Liverpool bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken Nottingham Forest 10 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta Liverpool Luton Town'a konuk olurken Nottingham Forest sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

İÇ SAHADA 5'TE 5



Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup eden Liverpool, Premier Lig'de bu sezon oynadığı tüm iç saha maçlarını kazandı.



Liverpool bu maçlarda Bournemouth, Aston Villa, West Ham, Everton ve Nottingham Forest'ı mağlup etti.



Jurgen Klopp'un ekibi iç saha maçlarında 14 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

ASTON VILLA 3 GOLLE KAZANDI



Günün diğer maçında Aston Villa, sahasında Luton Town'u 3 golle mağlup etti.



İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 3-1 kazanan Aston Villa puanını 22'ye yükseltti. Luton Town ise 5 puanda kaldı.



Aston Villa'nın gollerini John McGinn, Moussa Diaby ve Tom Lockyer kaydetti. Konuk Luton'un tek golü ise Emiliano Martinez'den (Kendi kalesine) geldi.



Premier Lig'de gelecek hafta Aston Villa deplasmanda Nottingham Forest'la karşılaşacak. Luton Town ise Liverpool'u ağırlayacak.

BRIGHTON ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI



Brighton ise sahasında konuk ettiği Fulham'la berabere kaldı. İlk yarıda Evan Ferguson'ın golüyle öne geçen Roberto De Zerbi'nin ekibi devreyi bu skorla üstün tamamladı.



Fulham, ikinci yarıda Palhinla'yla eşitliği yakalarken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalandı.



Bu sonuçla Brighton puanını 17'ye, Fulham ise 11'e yükseltti. Ligde gelecek hafta Brighton, Everton'a konuk olurken Fulham, Manchester United'ı ağırlayacak.

EVERTON'DAN DEPLASMANDA 3 PUAN



Günün ilk maçında West Ham United ve Everton karşı karşıya geldi.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı ikinci yarıda bulduğu golle kazanan Everton, puanını 10'a yükseltti. West Ham United ise 14 puanda kaldı.



Everton'ın golünü 51. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.



Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Brentford'a konuk olacak. Everton ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.