Liverpool, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü

Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool ile West Ham United karşılaştı.

Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Maçta goller; Salah, Bowen, Nunez ve Diogo Jota'dan geldi.

Liverpool, seriyi sürdürüyor

Bununla birlikte Liverpool, 16 puana yükseldi ve 6. maçında 5. kez kazandı. Liverpool, Premier Lig'deki son 4 maçında da kazandı.

Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, Tottenham deplasmanına gidecek. West Ham ise aynı haftada Sheffield United'ı ağırlayacak.

Muhammed Salah, West Ham maçlarını seviyor

Liverpool'un maçtaki ilk golünü kaydeden Muhammed Salah, kulüp tarihinde West Ham maçlarında en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

Bu maç öncesinde 9 golü bulunan Salah, kaydettiği golle 10 gole ulaştı ve Steven Gerrard'ı geride bırakıp John Toshack'ı yakaladı.