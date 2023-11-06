Liverpool, Luton Town engelini aşamadı

Ligin 11. haftasında, liderlik mücadelesi veren Liverpool, Kenilworth Road Stadı'nda kümede kalmayı hedefleyen Luton Town'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Luton Town, 80. dakikada Tahith Chong ile ağları sarsarak 1-0 öne geçti. Babası Luis Manuel'in 28 Ekim'de silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu tarafından Kolombiya'da kaçırılması nedeniyle Liverpool'un son iki maçında kadroda yer almayan Luis Diaz, 83. dakikada Ryan Gravenberch'in yerine oyuna dahil oldu ve 90+5. dakikada attığı golle, Liverpool'un sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını sağladı.

Liverpool, bu sonuçla 24 puanla üçüncü, Luton Town ise 6 puanla 17. sıraya yerleşti.