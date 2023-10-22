Liverpool, "Merseyside" derbisini Salah'ın golleriyle kazandı

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22/10/2023

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Liverpool, "Merseyside" derbisini Salah'ın golleriyle kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Liverpool, sahasında Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Anfield Road Stadı'nda oynanan "Merseyside" derbisinde ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Muhammed Salah'ın penaltı golüyle öne geçen Liverpool, 90+7. dakikada Mısırlı yıldızının ikinci golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.

Everton forması giyen Ashley Young, 37. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu arada takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini alan bazı Liverpool taraftarları, Gazzeliler'e destek vermek amacıyla maçta Filistin bayrağı açtı.

 

22/10/2023 09:58
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TAGS: Liverpool, "Merseyside" derbisini Salah’ın golleriyle kazandı
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