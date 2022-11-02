Liverpool, Napoli'nin serisini bitirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Liverpool ile Napoli karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Tobias Stieler yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Liverpool üstünlüğüyle noktalandı.

Kırmızılara galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Salah ve 90+7. dakikada Nunez kaydetti.

Bu sezon ilk kez yenilgi yüzü gören Napoli, mağlubiyete rağmen grubu 15 puanla lider tamamladı.

Aynı puana sahip Liverpool ise ikili averajla ikinci sırada yer aldı.

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02/11/2022 11:24