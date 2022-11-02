Liverpool, Napoli'nin serisini bitirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Liverpool, Napoli'yi 2-0 mağlup etti.
02/11/2022
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Liverpool ile Napoli karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Tobias Stieler yönetti.
Müsabaka, 2-0'lık Liverpool üstünlüğüyle noktalandı.
Kırmızılara galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Salah ve 90+7. dakikada Nunez kaydetti.
Bu sezon ilk kez yenilgi yüzü gören Napoli, mağlubiyete rağmen grubu 15 puanla lider tamamladı.
Aynı puana sahip Liverpool ise ikili averajla ikinci sırada yer aldı.