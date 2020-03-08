Liverpool rekor kırdı!

İngiltere Premier Lig’in 29. haftasında Liverpool, sahasında Bournemouth’u konuk etti. Anfield’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha attı.

Geçen hafta Watford’a deplasmanda 3-0 yenilerek yenilmezliğini kaybeden Klopp’un öğrencileri, Bournemouth galibiyetiyle rekor kırdı. Liverpool, Premier Lig’de iç sahada 22 maç üst üste kazanarak bir ilki başardı.

Küme düşme hattındaki Bournemouth, 9. dakikada Callum Wilson ile 1-0 öne geçti.

25. dakikada Salah’ın golüyle 1-1’lik eşitliği yakalayan ev sahibi takım, 33. dakikada Mane ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla tamamladı.

Liverpool 82 puana yükselirken, Bournemouth 27 puanla 18. sırada kaldı.

08/03/2020 13:09