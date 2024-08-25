Liverpool sahasında hücumcularıyla kazandı

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25/08/2024

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Liverpool sahasında hücumcularıyla kazandı

 

Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Brentford'u konuk etti. Ev sahibi Liverpool maçı 2-0 kazandı.

Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Liverpool, sahasında Brentford ile mücadele etti.

Mücadele 2-0 Liverpool lehine sonuçlandı. Maçta goller; 13. dakikada Luiz Diaz ve 71. dakikada Muhammed Salah'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte lige hızlı başlangıç yapan Liverpool, 6 puana yükseldi. 2 maçta 4 gol atan, Liverpool, henüz kalesinde gol görmedi.

İlk hafta kazanan Brentford ise 3 puanda kaldı.

Lige güzel başlayan Liverpool, 3. haftada derbi maçta Manchester United'a konuk olacak. Manchester United ilk hafta kazandıktan sonra, 2. hafta Brighton'a son anlarda yediği golle kaybetmişti.

 

 

25/08/2024 20:49
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TAGS: Liverpool sahasında hücumcularıyla kazandı
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