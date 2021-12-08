Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere rekoru kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu grubunu 18 puanla zirvede bitiren Liverpool, İngiltere rekoru kırdı.

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08/12/2021

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Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere rekoru kırdı

Atletico Madrid, Milan ve Porto'nun yer aldığı zorlu grubu 6'da 6 yaparak zirvede tamamlayan Liverpool 18 puanla son 16 turuna yükseldi.

Liverpool böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 18 puanla tamamlayan ilk İngiliz takımı oldu.

Liverpool'un 18 puanla zirvede tamamladığı grupta 7 puanlı Atletico Madrid ikinci, 5 puanlı Porto üçüncü, 4 puanlı Milan ise son sırada yer aldı.

08/12/2021 10:22
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TAGS: Liverpool, Şampiyonlar Ligi
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