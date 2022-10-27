Liverpool son 16 biletini Amsterdam'da aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında Liverpool, Johan Cruyff Arena'da Ajax'ın konuğu oldu.

Anfield'da 2-1 mağlup ettiği Ajax'ı deplasmanda 3-0'lık net skorla deviren Liverpool bu galibiyetle birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.

Liverpool'un golleri 42. dakikada Mohamed Salah, 49. dakikada Darwin Nunez ve 52. dakikada Harvey Elliott'tan geldi.

Bu sonucun ardından Ajax'ın Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi. 3 puanlı Hollanda ekibi, henüz puanı bulunmayan İskoç temsilcisi Rangers ile üçüncülük mücadelesi verecek. İki takım grubun son maçında Ibrox Stadı'nda karşılaşacak.

12 puanlı Liverpool ise grubun son maçında 15 puanlı lider Napoli'yi konuk edecek.

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27/10/2022 10:48