Liverpool, Sparta Prag'ı farklı yendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.

Öne çıkan karşılaşmada Liverpool, Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'ı deplasmanda 5-1 yendi. "Kırmızılar"ın gollerini, 6. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister, 25 ve 45+3. dakikada Darwin Nunez, 53. dakikada Luis Diaz ve 90+4. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 46. dakikada Conor Bradley kendi kalesine attı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere): 1-5

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere): 4-0

Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2