Liverpool, Sparta Prag'ı farklı yendi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında 3 maç yapıldı.

ads ads ads ads
08/03/2024

ads
Liverpool, Sparta Prag'ı farklı yendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.

Öne çıkan karşılaşmada Liverpool, Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'ı deplasmanda 5-1 yendi. "Kırmızılar"ın gollerini, 6. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister, 25 ve 45+3. dakikada Darwin Nunez, 53. dakikada Luis Diaz ve 90+4. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 46. dakikada Conor Bradley kendi kalesine attı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere): 1-5

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere): 4-0

Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

08/03/2024 09:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Liverpool, Sparta Prag
MANŞETLER

HK SPOR

Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

HK SPOR

Fenebahçe, 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir. Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.