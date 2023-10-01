Liverpool, Tottenham'a 2-1 yenildi: Maç sonu Hakem Kurulu açıklama yaptı

Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool, deplasmanda Tottenham'a 2-1 yenildi.

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01/10/2023

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Liverpool, Tottenham'a 2-1 yenildi: Maç sonu Hakem Kurulu açıklama yaptı

Ligin 7. haftasında Tottenham ile Liverpool'un karşılaştığı maçın ilk yarısı, 36. dakikada Heung-min Son ve 45. dakikada Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçın uzatma dakikalarında, Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ile Tottenham, 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Tottenham, 17 puana yükselirken Liverpool, 16 puanda kaldı.

 

İngiltere Hakem Kurulu, Tottenham-Liverpool maçının 34. dakikasında Luis Diaz'ın iptal edilen golünde verilen kararın yanlış olduğunu ve golün verilmesi gerektiğini açıkladı.

01/10/2023 12:24
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TAGS: Liverpool, Tottenham
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