Liverpool yıldızlarıyla kazandı
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Rangers'ı Trent Alexander Arnold ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
05/10/2022
Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Liverpool ve Rangers Anfield'da karşı karşıya geldi.
7. dakikada Trent Alexander Arnold'ın golüyle öne geçen Liverpool, devreyi 1-0 önde kapatırken 53. dakikada Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.
Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü korumayı başaran Liverpool, sahadan 3 puanla ayrılırken puanını 6'ya yükseltti. İskoç ekibi Rangers ise gruptaki 3. maçında da puansız ayrıldı.
Gruptaki dördüncü maçlarda Liverpool, deplasmanda Rangers'la karşılaşacak.
Tottenham Almanya'dan 1 puanla döndü
Bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise D Grubu üçüncü maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.
Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarıda da eşitlik bozulmazken iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla her iki takım da puanını 4 yaparken Tottenham ikinci, Eintracht Frankfurt ise üçüncü sıradaki yerini korudu.
Gruptaki dördüncü maçlarda Tottenham, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.