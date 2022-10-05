Liverpool yıldızlarıyla kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Rangers'ı Trent Alexander Arnold ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

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05/10/2022

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Liverpool yıldızlarıyla kazandı

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Liverpool ve Rangers Anfield'da karşı karşıya geldi.

7. dakikada Trent Alexander Arnold'ın golüyle öne geçen Liverpool, devreyi 1-0 önde kapatırken 53. dakikada Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü korumayı başaran Liverpool, sahadan 3 puanla ayrılırken puanını 6'ya yükseltti. İskoç ekibi Rangers ise gruptaki 3. maçında da puansız ayrıldı.

Gruptaki dördüncü maçlarda Liverpool, deplasmanda Rangers'la karşılaşacak.

Tottenham Almanya'dan 1 puanla döndü

Bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise D Grubu üçüncü maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarıda da eşitlik bozulmazken iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla her iki takım da puanını 4 yaparken Tottenham ikinci, Eintracht Frankfurt ise üçüncü sıradaki yerini korudu.

Gruptaki dördüncü maçlarda TottenhamEintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

05/10/2022 11:14
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TAGS: Liverpool
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