Liverpool zorlanmadan turu kaptı: Çeyrek finalde derbi eşleşmesi
FA Kupası son 16 turunda Liverpool ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Liverpool lehine sona erdi ve Kırmızılar çeyrek finale yükseldi.
29/02/2024
FA Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Liverpool, Southampton'ı konuk etti.
Kırmızılar maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Galibiyet golleri; 44. dakikada Koumas, 73. ve 88. dakikalarda Danss'dan geldi.
ÇEYREK FİNALDE LIVERPOOL İLE MANCHESTER DERBİSİ
FA Kupası'nda çeyrek finalde Liverpool'un rakibi Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup ederek eleyen Manchester United oldu.
Liverpool, kısa süre önce de Lig Kupası'nda Chelsea'yi mağlup ederek kupayı kazanan taraf olmuştu.