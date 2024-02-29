Liverpool zorlanmadan turu kaptı: Çeyrek finalde derbi eşleşmesi

FA Kupası son 16 turunda Liverpool ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Liverpool lehine sona erdi ve Kırmızılar çeyrek finale yükseldi.

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29/02/2024

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Liverpool zorlanmadan turu kaptı: Çeyrek finalde derbi eşleşmesi

FA Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Liverpool, Southampton'ı konuk etti. 

Kırmızılar maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Galibiyet golleri; 44. dakikada Koumas, 73. ve 88. dakikalarda Danss'dan geldi. 

ÇEYREK FİNALDE LIVERPOOL İLE MANCHESTER DERBİSİ 

FA Kupası'nda çeyrek finalde Liverpool'un rakibi Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup ederek eleyen Manchester United oldu. 

Liverpool, kısa süre önce de Lig Kupası'nda Chelsea'yi mağlup ederek kupayı kazanan taraf olmuştu. 

29/02/2024 09:07
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TAGS: Liverpool
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