Liverpool'a Juventus'tan transfer: Resmen imzayı attı

Juventus'un İtalyan yıldızı Federico Chiesa, Premier Lig'in yolunu tuttu. 26 yaşındaki futbolcu artık Liverpool forması giyecek.

CHIESA 14 NUMARALI FORMAYI GİYECEK



Liverpool, Juventus'tan Federico Chiesa'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Liverpool, İtalyan devine Chiesa için 10 milyon sterlin bonservis artı 2.5 milyon sterlin de bonus ödeyecek. İngiliz ekibi, Chiesa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

14 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

14 numaralı formayı giyecek olan futbolcu Liverpool'a imza attığı için çok mutlu olduğunu belirtti. İtalyan yıldız, Anfield'da oynama için sabırsızlandığını söylerken, "Uçaktan Anfield'ı gördüm ve Anfield'ı gördüğüm anda eşime, 'Şarkıyı aç - You'll Never Walk Alone - çünkü kendimi orada çalarken ve taraftarların tezahüratlarını duyarken hayal etmek istiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Kariyerine Fiorentina'da başlayan Chiesa, 2020'den bu yana görev yaptığı Juventus'ta 2 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupa zaferleri yaşadı. Siyah-beyazlı takımda 131 maça çıkan İtalyan futbolcu, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

Chiesa, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştığı İtalya Milli Takımı'nda ise 51 karşılaşmada 7 gol kaydetti.