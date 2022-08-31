Liverpool'da hisseleri bulunan LeBron James dev bir kulübe daha yatırımcı oldu

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, futbol dünyasına yatırımlarını sürdürüyor. Kral James Liverpool'un ardından Milan'ın da hisselerini satın almayı düşünüyor.



Financial Times'a göre, 37 yaşındaki oyuncu İtalyan devinin önümüzdeki günlerde RedBird'e satışının resmileşmesiyle kulübün hissedarları arasında yer alacak.

LeBron James ve Drake gibi isimlerin yatırım yaptığı The Street Yankees ve Main Street Advisors, Milan'ın satın alınma işlemlerinde Cardinale'e katılacak.



RedBird, Haziran ayında Milan'ı satın almak için 1,2 milyar Euro değerinde bir anlaşmaya vardığını doğruladı. Yankees ve Main Street'in kulübün ne kadarına sahip olacağı belli değil.



Yankees, 11 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu elde eden Milan'ın gelirlerini ve sahadaki başarısını artırmak için RedBird yönetici ortağı Gerry Cardinale ile yakın çalışacak.



Haberde Liverpool'da hissesi olan LeBron James'in pasif bir yatırımcı olacağı ve kulüpte doğrudan hisse almayacağı belirtildi.

- Avrupa'da artan yabancı yatırımcı

Yankees ve Main Street'in bu atılımı, ABD'li yatırımcıların Avrupa futboluna katılma arzusunu açıkça ortaya koyuyor. İtalya Serie A'nın 20 kulübünden beşinin Amerikan çoğunluk hissedarı varken, İngiltere Premier Lig'de bu sayı şimdilik yedi.

RedBird, beş yıl içinde Milan'ın dördüncü sahibi olmaya hazırlanıyor. Elliott, kulübün eski Çinli sahibinin satışının ardından 2018'den beri Milan'ın sahibi. Eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi, 2017'de Çinli gruba satış yapmadan önce 30 yıldan fazla bir süre kırmızı-siyahlıları yönetti.

Inter, Roma, Fiorentina ve Bologna Serie A'daki diğer yabancı sermayeli takımlar arasında yer alıyor.

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31/08/2022 13:00