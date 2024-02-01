Liverpool'dan Chelsea'ye fark

Premier Lig'in 22. haftasında lider Liverpool, Anfield'da Chelsea'yi konuk etti. Mücadeleyi 4-1'lik skorla ev sahibi Liverpool 4-1 kazandı.

"Kırmızılar"a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Diogo Jota, 39. dakikada Conor Bradley, 65. dakikada Dominik Szoboszlai ve 79. dakikada Luis Diaz kaydetti. Chelsea'nin mücadeledeki tek golünü ise 71. dakikada Christopher Nkunku attı.

Liverpool, Darwin Nunez ile 45. dakikada kazanılan bir penaltı atışından da faydalanamadı.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea ise 31 puanda kaldı.