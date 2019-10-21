Liverpool'u Manu Durdurdu: 1-1

Liverpool bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, Liverpool'u konuk etti. Ada'nın dev rekabetinde kazanan çıkmadı ve taraflar birer puanla yetindi. Ev sahibi Manchester United 36. dakikada genç yıldızı Marcus Rashford ile 1-0 öne geçti. Geriye düşen Liverpool 44. dakikada Sadio Mane ile golü bulurken elle oynama tespit edildi ve gol iptal edildi.

İlk yarısı 1-0 Manchester United üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da skor uzun süre değişmedi. Beraberlik için risk almaya başlayan Liverpool, aradığı golü son anlarda buldu. 71. dakikada Jordan Henderson'ın yerine oyuna giren Adam Lallana, 85. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği getirdi. Son bölümde gelen bu gol Manchester United'da soğuk duş etkisi yaratırken maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. 1-1'in ardından ikinci golü de arayan Liverpool, Manchester United kalesinde üst üste tehlike yaratırken başka gol sesi çıkmadı ve dev maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Liverpool'dan ilk puan kaybı

Bu sonucun ardından Liverpool, Premier Lig'de bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. İlk 8 maçı da galibiyetle kapatan Liverpool, aldığı bu beraberlikle 25 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Manchester United ise 10 puanla 13. sırada kaldı. Son dört maçından galibiyet çıkaramayan Manchester United bu sezon yalnızca iki maçtan zaferle ayrıldı.

21/10/2019 11:23