Lloris, Neuer'in rekorunu egale etti

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15/12/2022

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Lloris, Neuer'in rekorunu egale etti

Fransa Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Hugo Lloris, Fas maçıyla birlikte Dünya Kupası'ndaki 19. maçına çıktı ve Manuel Neuer'e ait rekoru egale etti.

Fransa kalecisi Hugo Lloris, Fas karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'ndaki 19. maçına çıktı ve Alman kaleci Manuel Neuer'e ait olan bu kulvarda en fazla forma giyen kaleci rekorun egale etti.

Bu sıralamada Brezilyalı eski file bekçisi Taffarel de 18 maçla Alman Sepp Mayer ile birlikte Lloris ve Neuer'in ardında yer alıyor.

15/12/2022 09:36
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TAGS: Lloris
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