LNG İçin İhaleye Çıkıldı

Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi’nin (DEFA), elektrik üretimi maksatlı kullanılacak sıvılaştırılmış doğalgaz alımını sağlayacak tedarikçi adaylarının önseçimine ilişkin ihaleyi dün duyurduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “LNG Sağlanması İçin İhale” başlıklı haberinde, DEFA’nın adaylara Vasiliko’da inşa edilecek terminalde LNG’nin tedarik edilmesine yönelik ilgilerini dile getirmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

Gazete, tedarikçilerin ön seçimi ihalesinde kullanılan tahminlere dayandırdığı haberinde, 2020 yılından itibaren 30 tr BTU’ya gereksinim duyacak Güney Kıbrıs’ın bu ihtiyaç miktarının 2030’da 40 tr BTU’ya yükselmesinin beklendiğini belirtti.

DEFA tarafından dün duyurulan ihaleyle birlikte, elektrik üretimi maksatlı doğal gazın temin edilmesine yönelik süreçlerin sonuncusu olacağını belirten gazete, hedefin, Vasiliko’da yüzer bir depolama tesisini karşılayacak ve sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gaza dönüştürecek liman tesislerinin kurulması olduğunu yazdı.

Habere göre, Eylül ayında sona erecek ihaleyle birlikte LNG konusundaki alt yapılar, ilk planlamalarda duyurulduğu gibi 2020 yerine, 2021 yılında hazır olacak.

“ENERGEAN ŞİRKETİ’NİN ÖNERİSİ LAKKOTRİPİS’İN ÖNÜNDE”

Öte yandan, Politis gazetesi, “Energean Şirketinin Önerisi Lakkotripis ve AİK’in Önünde-İsrail’den Ucuz Gaz” başlıklı haberinde, Yunan Energean Şirketi’nin, İsrail’den boru hattı aracılığıyla Güney Kıbrıs’a doğal gaz taşınmasına ilişkin önerisini dün Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) sunduğunu yazdı.

Önerinin, Energean Şirketi CEO’su Mathios Rigasve teknik danışmanı Konstantinos Nikolau tarafından sunulduğunu yazan gazete, önerinin Mart 2021 yılından itibaren İsrail’in “Karis” yatağından doğal gaz üretecek “FPSO” Energean Power’dan boru hattıyla ilgili olduğunu belirtti.

Habere göre, Energean şirketi, sunulan önerinin Güney Kıbrıs’ın kısa zaman içerisinde doğal gazla beslenmesini teminat altına aldığına da dikkat çekti.

Energean şirket kaynakları ayrıca şirketin önerisinin, nihai tüketiciler için mümkün olan en büyük faydayı amaçlayan Güney Kıbrıs’ta rekabetçi doğal gaz pazarı oluşturma mantığında hareket ettiğini belirtti.

Aynı kaynaklar ayrıca doğal gaz kullanım fiyatının, FSRU alt yapıları aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın kullanacağı doğal gazdan daha düşük olacağını ifade etti.